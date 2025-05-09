لاعبة إيرلندية تدخل غينيس بأبعد رمية تماس بكرة القدم

حطمت لاعبة كرة قدم أيرلندية، اشتهرت بمهاراتها القوية في رمي الكرة بيديها، الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس لأبعد رمية تماس في كرة القدم.

وأدت ميغان كامبل، البالغة من العمر 31 عامًا، لاعبة فريق "لندن سيتي ليونيسز" في كينت، إنجلترا، رمية علوية وأطلقت كرة القدم لمسافة 37.55 مترا لتنال اللقب.

كانت رميتها قريبة من ضعف طول ممر البولينج، وأبعد من طول الحوت الأزرق بأكثر من 12 مترا. وكان على كامبل أن تتفوق على هدف غينيس للأرقام القياسية البالغ 35 مترا لتصبح أول امرأة تحمل الرقم القياسي النسائي.

وبعد أن حققت رقمها الأول بحدود 37 مترا سألها الحضور إن كانت قادرة على كسر رقمها ذاته، فجربت مرة أخرى لتتجاوز رقمها الأول بنصف متر مجددا.

وقالت كامبل مازحة: "أعتقد أن رقمي القياسي سيصمد لمدة أسبوع تقريبًا حتى يحصل أحدهم على المعلومات". مضيفة إنها لن تحزن على فقدان اللقب - بل إنها ترحب به.

وأضافت" إنه إنجازٌ مذهلٌ لي شخصيًا أن أحققه الآن، كأول إنجازٍ لي على الإطلاق. لكن في النهاية، أريد أن يتفوق عليّ أحدهم، وأنا أريد أن يكون أحدهم أكثر نجاحًا مني، لأن ذلك يعني أنني وضعتُ لاعبةً أخرى في مكانةٍ أفضل. يجب أن تكونَ قدوةً يُحتذى بها ويُشجع الناس على تحقيق النجاح، لذا بالطبع أريد أن يُحطم أحدهم رقمي القياسي."