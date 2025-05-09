كايا سوكولا تدلي بشهادتها الأولى ضد هارفي واينستين

أدلت عارضة الأزياء البولندية، كايا سوكولا، بشهادتها للمرة الأولى، أول من أمس، ضد المنتج السينمائي السابق، هارفي واينستين، الذي تُعاد محاكمته في نيويورك بعد إلغاء إدانته العام الماضي.

وتتهم المرأة البالغة 39 عاماً واينستين، الرئيس السابق لاستوديوهات ميراماكس، بالتحرش عام 2006، عندما كانت تبلغ 19 عاماً، وهو ما ينفيه واينستين.

ويُحاكَم واينستين، الذي شكّلت شهادات نساء ضده عام 2017 شرارة الانطلاق لحركة «مي تو» في العالم، بتهمة التحرش على مساعدة الإنتاج السابقة ميمي هاليي، وكذلك الممثلة جيسيكا مان سنة 2013.

وأدين عام 2020 بهذه الاتهامات، وحُكم عليه بالسجن 23 سنة، لكن في أبريل 2024 ألغت محكمة الاستئناف في نيويورك الحكم، مشيرة إلى أنّ المحكمة سمحت لضحايا مزعومين آخرين بالإدلاء بشهاداتهم حول وقائع لم يُتهم بها واينستين.