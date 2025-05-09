«أبوظبي للتراث» تنظم سباق دلما لقوارب التجديف التراثية

تنظم هيئة أبوظبي للتراث سباق دلما لقوارب التجديف التراثية (فئة 40 قدماً)، ضمن فعاليات النسخة الثامنة من «مهرجان سباق دلما التاريخي»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، من 16 مايو الجاري إلى الأول من يونيو المقبل، في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة.

وعُقد الاجتماع التنويري للسباق، مساء أمس، بمجلس محمد خلف في أبوظبي، بحضور المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، عبيد خلفان المزروعي، وأعضاء اللجنة المنظمة والنواخذة والبحارة المشاركين في السباق.