أمسية «قافية وأمنيات» تختتم فعالياتها

وسط أجواء نابضة بالمشاعر والإنسانية، اختتمت أمسية «قافية وأمنيات» فعالياتها بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، التي أُقيمت بحضور ورعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وبتنظيم من مؤسسة «تحقيق أمنية»، احتفاءً بالكلمة التي تُلهم، والأمنية التي تُداوي، وتزامناً مع «عام المجتمع»، واحتفاءً بذكرى مرور 100 عام على ميلاد الشاعر الإماراتي الراحل، سلطان بن علي العويس، وشهدت الأمسية حضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ونخبة من محبّي الشعر والمهتمين بالعمل الإنساني، حيث امتلأت القاعة بنبض الحضور وتفاعلهم مع قصائد الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد آل سعود، الذي قدّم أداءً شعرياً مؤثراً.