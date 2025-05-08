بعد 44 عامًا.. إعلامية عربية تعثر على عائلتها عبر "تيك توك"

تمكنت الإعلامية الليبية حنان المقوب من العثور على عائلتها بعد أكثر من 44 عامًا من الفقد، وذلك بفضل بث مباشر عبر منصة "تيك توك".

وبدأت القصة عندما وجدت المقوب رضيعة أمام أحد المساجد في قبل 44 عامًا، حيث أخبر والداها بأنها توفيت في أثناء الولادة.وانتقلت بعدها إلى دار للأيتام لتتبناها عائلة ليبية عندما كانت في الثانية من عمرها.

وعاشت حنان في كنف عائلتها المتبنية حتى وفاة والديها بالتبني، ثم واجهت صدمة قانونية عندما طالبتها دار الرعاية الاجتماعية بالعودة إليها.

وفي أحد برامجها المباشرة على "تيك توك"، تلقت حنان مكالمة من شاب يدعى "عمر موسى"، الذي تحدث عن قصة والدته التي قيل لها إن ابنتها توفيت أثناء الولادة، لكنها كانت دائمًا تشعر أن ابنتها على قيد الحياة.

وبعد الحديث، اكتشفت حنان أن المتصل هو شقيقها البيولوجي، وأن والدتها تبحث عنها منذ 44 عامًا.