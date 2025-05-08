تقديم مشروعات «فن الحين» حتى 18 مايو

مدّد متحف اللوفر أبوظبي الموعد النهائي لتقديم عروض مشروعات النسخة الخامسة من معرض «فن الحين 2025»، وجائزة ريتشارد ميل للفنون، لتتسنى الفرصة أمام الفنانين المعاصرين لتقديم عروض مشروعاتهم في هذا المعرض المتميّز، حتى 18 مايو 2025، الذي تتولى تنسيقه أمينة المتحف الفنانة والمُحرّرة السويسرية - اليابانية، صوفي مايوكو أرني.

وتدعو نسخة هذا العام الفنانين إلى تقديم عروض مشروعاتهم عن أعمال نحتية وتركيبية غامرة مُصممة للعرض في الهواء الطلق، واستلهاماً من موضوع «الظلال»، يستكشف المعرض التفاعل والتداخل بين الضوء والظلام، مستنداً إلى التقاليد الفنية وعناصر الابتكار.