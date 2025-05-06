موز بالكوكايين.. ضبط شحنة في 9 صناديق بالنرويج

عثر موظفون في شركة نرويجية موزِّعة للفواكه على شحنة كوكايين مخبأة داخل صندوق موز، ما دفعهم إلى تنبيه مسؤولي الجمارك، الذين عثروا بدورهم على مخبأ يضم 147 كيلوغراماً من هذه المادة المخدرة.

وقالت الجمارك النرويجية، في بيان، أول من أمس، إن قيمة الكمية المضبوطة التي عُثر عليها بتسعة صناديق موز، في الثالث من أبريل الماضي، يُعتقد أنها تبلغ 170 مليون كرونة (16.4 مليون دولار) في السوق السوداء، وهي الأكبر في الدولة الاسكندنافية منذ عام 2023، عندما عُثر على 2.3 طن.

وهُرّبت المخدرات بحراً من أميركا الجنوبية، ثم على متن مقطورة عبر السويد، على الرغم من أنها لم تكن مخصصة على الأرجح للسوق النرويجية.

وأضاف البيان أن «هناك معلومات مؤكدة تشير إلى أنه كان من المقرر تسلّم الكوكايين في ميناء أنتويرب، بناءً على معلومات من خلال التعاون الدولي مع (اليوروبول) والسلطات البلجيكية».