جيرار دوبارديو المُلاحَق قضائياً يُصوّر فيلماً

يصور نجم السينما الفرنسي، جيرار دوبارديو، المُلاحَق قضائياً في قضايا اعتداء، فيلماً في البرتغال يحمل توقيع صديقته الممثلة فاني أردان، كما أعلنت الشركة المنتجة للعمل، ما أثار غضب الممثلة التي تقدّمت بشكوى ضده.

وفي 13 الجاري سيعرف دوبارديو قرار المحكمة الجنائية في باريس التي حاكمته، في مارس الماضي، بتهمة ارتكاب اعتداءات في موقع تصوير فيلم «لي فولي فير» عام 2022، وهو ما ينفيه الممثل، وطلب الادعاء إصدار حكم بسجن دوبارديو 18 شهراً مع وقف التنفيذ.

وبدأ تصوير الفيلم، الذي يشارك فيه الممثل الفرنسي الشهير البالغ 76 عاماً، في أبريل الماضي في جزيرة ساو ميغيل.

وشهدت كاتبة السيناريو ومخرجة الفيلم،

فاني أردان، لمصلحة دوبارديو خلال محاكمته.