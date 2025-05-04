بالمصادفة.. اكتشاف قبور أثرية في غرب تونس

أعلن المعهد الوطني للتراث في تونس، أمس، اكتشاف قبور قديمة في ولاية القصرين غرب البلاد، يرجّح أن تعود إلى الفترة القديمة المتأخرة.

وجاء اكتشاف الموقع الأثري مصادفة أثناء أشغال بناء مستشفى جهوي في منطقة سبيبة التابعة لولاية القصرين.

ومكّنت حفرية إنقاذ، وفق المعهد، من الكشف عن عدد مهم من القبور الأثرية، وحفظت مختلف اللقى الأثرية والعظمية بمخازن المعهد، إذ سيتم إخضاعها لاحقاً لدراسات تاريخية وأنثروبولوجية.

وتشير المعلومات، التي نشرت أمس حول الموقع، إلى مجموعتين من القبور، تضم الأولى مجموعة جرار استعملت قديماً ليدفن داخلها أطفال، وهي طريقة دفن شائعة لدى الحضارات القديمة.

وتضم المجموعة الثانية من القبور حفراً طولية، دفنت بها هياكل عظمية مقبية بمربعات فخارية منحنية.