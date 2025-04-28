«الفجيرة للثقافة» تشارك بـ 300 عنوان

تشارك هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ34 الذي يُنظّم تحت شعار «مجتمع المعرفة.. معرفة المجتمع».

وقال المدير التنفيذي للهيئة، ناصر محمد اليماحي: «تشارك الهيئة بـ300 عنوان من إصدارات دار راشد للنشر التابعة الهيئة، ومن إصدارات الهيئة الخاصة، والتي تتنوع العناوين ما بين تاريخ الفجيرة والمنطقة والتراث الشعبي والعادات والتقاليد الخاصة بأهل الفجيرة خصوصاً، والإمارات بشكل عام، كما تشارك بعدد من الإصدارات الأدبية المتميّزة لكتّاب شباب مواطنين وكتاب عرب وخليجيين في القصة والرواية والشعر والمسرح».

وأكّد اليماحي أن مشاركات الهيئة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب وكل المعارض المماثلة، تأتي ضمن توجيهات صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والداعية إلى المشاركة في كل المعارض والمحافل الثقافية المحلية والخليجية والعربية، لإبراز جوانب النهضة الثقافية والأدبية والفكرية والعلمية والمجتمعية التي تشهدها إمارة الفجيرة والمقبلة عليها خلال الفترة المقبلة.