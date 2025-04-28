بكتيريا الأمعاء في الطفولة قد تفسر الإصابة المبكرة بسرطان القولون

أشارت دراسة جديدة إلى أن التعرّض لسموم بكتيرية في القولون بمرحلة الطفولة، قد يكون سبباً في زيادة حالات سرطان القولون والمستقيم لدى المرضى الأصغر سناً.

وبعد أن كان سرطان القولون والمستقيم يعد مرضاً يصيب كبار السن، ارتفعت حالات الإصابة به بين الشبان في 27 دولة على الأقل، وتضاعف معدل الإصابة به لدى البالغين دون سن الـ50 تقريباً كل عقد على مدى الـ20 عاماً الماضية.

وسعياً لاكتشاف السبب، حلل الباحثون جينات 981 ورماً سرطانياً في القولون والمستقيم لدى مرضى أصيبوا بالمرض مبكراً أو متأخراً في 11 دولة، وكانت طفرات الحمض النووي في خلايا القولون المعروفة بأنها ناجمة عن سم تنتجه بكتيريا الإشريكية القولونية، أكثر شيوعاً 3.3 مرات لدى البالغين الذين أصيبوا بسرطان القولون قبل سن الـ40، مقارنة بمن جرى تشخيصهم بالمرض بعد سن الـ70.