زلزال بقوة 5,1 درجات قبالة سواحل أوفايي في تشيلي

ضرب زلزال بلغت قوته 5,1 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، منطقة قبالة الساحل الجنوبي الغربي لمدينة أوفايي في تشيلي.



ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقع الزلزال عند الساعة 05:20 صباحا بتوقيت وسط أوروبا (03:20 بتوقيت جرينتش)، وكان مركزه على بعد 66 كيلومترا جنوب غرب مدينة أوفايي عند خط عرض 30,727 درجة جنوبا وخط طول 71,878 درجة غربا، وعلى عمق 27 كيلومترا تحت سطح الأرض.



ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية.