مأساة في الكونغو.. حريق مروّع يخلف أكثر من 140 قتيلا

لقي 143 شخصا على الأقل حتفهم وفقِد عشرات آخرون بعد اشتعال النيران في قارب في نهر الكونغو في شمال غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أفادت مصادر رسمية الجمعة.



وقالت النائبة جوزفين-باسيفيك لوكومو لوكالة فرانس برس: "عثِر على مجموعة أولى من 131 جثة الأربعاء، وانتُشلت 12 جثة أخرى يومي الخميس والجمعة".

من جهته قدّم جوزف لوكوندو، وهو أحد قادة المجتمع المدني المحلي: "حصيلة مؤقتة للضحايا بلغت 145 قتيلا". وقال إن الحريق اندلع في قارب خشبي بمحرك يحمل وقودا الثلاثاء قبالة مبانداكا، عاصمة مقاطعة إكواتور.

وأوضحت النائبة أن "امرأة أشعلت جمرا للطهو فانفجر الوقود الذي كان قريبا، مما أدى إلى مقتل العديد من الأطفال والنساء".

وأضافت أن العدد الإجمالي للركاب الذين كانوا على القارب غير معروف، لكن يُقدَّر ب"المئات".

وبحلول الجمعة "كانت عائلات كثيرة لا تزال من دون أخبار عن أقربائها"، وفقا للوكوندو الذي حضر دفن ضحايا. وذكر أن الناجين نقِلوا إلى المستشفى.