«حي دبي للتصميم» يعلن عن شراكة استراتيجية مع «فوري سالوني» و«حي بريرا»

وقّع حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم، شراكة استراتيجية بارزة مع «فوري سالوني» (Fuorisalone.it) وحي بريرا للتصميم المرتبط بها، وهما من الجهات الإيطالية المرموقة ضمن قطاع التصميم العالمي التابعة لشركة «استوديو لابو».

وتعد «فوري سالوني»، المنصة الإعلامية الرئيسة والرسمية لأسبوع ميلانو للتصميم، حيث تزود الجهات المشاركة في هذا الحدث العالمي البارز، بما في ذلك جهات العرض والمصممون والشركات، بآخر التطورات المرتبطة بالحدث وقنوات التواصل الخاصة به والخدمات ذات الصلة. جدير بالذكر أن حي بريرا للتصميم هو حي التصميم الأبرز في ميلانو وعلامة عالمية مرموقة، تسهم في تعزيز سبل التواصل وتنظيم الفعاليات، وتقديم الخدمات الاستشارية للعملاء من الشركات والأفراد على حد سواء.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية التي وُقّع عليها بشكل رسمي على هامش فعاليات أسبوع ميلانو للتصميم، إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل المعرفة والتواصل بين رواد القطاع، وإطلاق المبادرات المشتركة، فضلاً عن الإسهام في دفع عجلة اقتصاد دبي الإبداعي، وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في مجالات التصميم والإبداع. وانطلاقاً من التزام حي دبي للتصميم بدعم مستهدفات استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية قطاع التصميم 2033، تسهم هذه الشراكة في تمكين المواهب والشركات الإبداعية في إيطاليا من بلوغ آفاق جديدة، عبر الاستفادة مما تزخر به منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مواهب وقدرات إبداعية من خلال حي دبي للتصميم.

وأشارت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، خديجة البستكي، إلى أن المكانة العالمية المرموقة التي تحظى بها إيطاليا في قطاع التصميم تعود إلى إرثها الغني بالإبداعات، وبالتحديد تلك التي انطلقت من قلب مدينة ميلان. وتعد شركة «فوري سالوني» وحي بريرا للتصميم من الركائز الأساسية لهذا الإرث الإيطالي العريق، كما ظهر جلياً خلال نسخة هذا العام من أسبوع ميلانو للتصميم.

وقالت: «تتجسد رؤية حي دبي للتصميم الطموحة في تعزيز قنوات التعاون ومد جسور التبادل الثقافي، حيث تعكس هذه الشراكة الجديدة المكانة المتنامية لمجتمعنا الرائد بصفته شريكاً قيماً لأبرز رواد قطاع التصميم حول العالم.