4 أيام من التجارب والورش تجمع صُنّاع الرسوم من العالم

يمضي «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» في دورته الثالثة نحو ترسيخ موقعه منصة دولية لاستكشاف أحدث التوجهات في صناعة الرسوم المتحركة، حيث يجمع هذا العام نخبة من المبدعين والخبراء والمفكرين من مختلف أنحاء العالم في برنامج متكامل على مدى أربعة أيام، يتناول فيها الذكاء الاصطناعي، والسرد القصصي البصري، وفنون الأنيمي اليابانية، وتحويل الأعمال الأدبية إلى أعمال مرئية.

ويُقام المؤتمر بين الأول والرابع من مايو المقبل ضمن فعاليات «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» في مركز إكسبو الشارقة، ليقدّم للجمهور تجارب تفاعلية وورش عمل وجلسات حوارية تسلط الضوء على الأبعاد الثقافية والتقنية والاقتصادية لصناعة الرسوم المتحركة.

تقريب المسافات

وفي تعليقها على الموضوعات الفريدة التي يناقشها المؤتمر في دورة هذا العام، قالت المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، خولة المجيني، إن مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة «يضع معايير عالمية جديدة للابتكار والإبداع، ويرسخ الحوار العالمي حول الدور الذي تلعبه الرسوم المتحركة في تعزيز السرد القصصي والتعليم. وفي هذا العام نفخر باستعراض أهمية الرسوم المتحركة، ودورها ليس في ترفيه الجماهير فقط، بل في تقريب المسافات بين الثقافات، والحفاظ على التاريخ، وتقديم سرديات وفتح آفاق جديدة».

رؤى عالمية

ويقدم المؤتمر في يومه الافتتاحي رؤى عالمية، مسلطاً الضوء على فرص مبتكرة تشمل محتوى الأطفال الذي يستند إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ودراسات حالة حول التواصل الفعّال من خلال الرسوم المتحركة، متيحاً للجمهور فرصة استكشاف التأثيرات المتنامية للرسوم المتحركة في مناطق متنوعة حول العالم، منها أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والقارة الإفريقية.

ويخصص المؤتمر يومه الثاني للتركيز على فن السرد القصصي، ويستعرض التقنيات الإبداعية التي تبث الحياة في شخصيات ومشاهد لا تُنسى، كما يُكرّم إنجازات رائدة تشمل الذكرى السنوية الـ90 لأول رسوم متحركة عربية، إلى جانب مجموعة من الجلسات.

«سياحة الأنيمي»

وتركز فعاليات اليوم الثالث على اليابان، المعروفة عالمياً بتميزها في فنون الأنيمي، موفرة للجمهور أفكاراً ورؤى فريدة يقدّمها كبار صناع الرسوم اليابانيون، مثل نوبويوشي هابارا، وخبراء من «بوليجون بكتشرز»، كما تكشف نقاشات اليوم الثالث تفاصيل عمليات إنتاج مجموعة من أعمال الرسوم المتحركة المشهورة عالمياً.