تحديات المسرح الإماراتي.. بعيون حبيب غلوم وأحمد الجاسم

ضمن فعاليات اليوم الخامس لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في نسخته الـ11، نظمت ندوة حملت عنوان «المسرح الإماراتي»، بمشاركة كل من المخرج أحمد الجاسم، والممثل حبيب غلوم، وحضور كوكبة من الفنانين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي.

ناقشت الندوة قضايا متنوعة تتعلق بالمسرح الإماراتي ودوره، ومكانته اليوم، والتحديات التي تواجهه على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقال حبيب غلوم إن «المسرح الإماراتي اليوم ينقصه الكثير، وأبرز ما ينقصه هو الإيمان الحقيقي بهذا الدور الثقافي من قبل جميع المعنيين بالحراك الثقافي والفني في الدولة، ونحن بحاجة إلى دعم أكبر وتخطيط بعيد المدى»، مضيفاً: «الفن قوة ناعمة، وله تأثير مباشر في الجمهور، فنحن ندخل البيوت من دون استئذان، عبر التلفزيون أو من خلال اللقاء المباشر على خشبة المسرح، ولهذا يجب أن يكون هناك اهتمام ودعم حقيقيان من المؤسسات المعنية لتحقيق الأهداف الوطنية التي ننشدها».

بينما قدم المخرج أحمد الجاسم رؤية متفائلة عن واقع المسرح الإماراتي، مضيفاً: «المسرح الإماراتي يعيش أفضل حالاته بفضل الجهود المبذولة من الجهات المعنية، ولاشك أن هناك تحديات ومعوقات، مثل ضعف الترابط بين الجهات المختصة، لكننا نشهد تطوراً مستمراً، ونملك بنية تحتية قوية ومهرجانات تدعم المسرح».

. حبيب غلوم: الفن قوة ناعمة، وله تأثير مباشر في الجمهور، فنحن ندخل البيوت من دون استئذان.