عن طريق الابتسامة.. تقنية روسية لتشخيص صحة الأسنان

تعتزم إحدى الشركات الناشئة، في جامعة نوفوسيبيرسك الروسية الحكومية، إطلاق تقنية «سمايل سكان» المبتكرة لتشخيص صحة الأسنان عن طريق الابتسامة، وباستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأفادت جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية، في بيان، بحسب وكالة «سبوتنيك»، بأن استوديو ناشئاً، بدعم من شركة «سويون» لتنمية الإبداع، قدم تطويراً مبتكراً، يحلل صحة الأسنان والفم، ويمكن استخدام البرنامج بأشكال عدة، كتطبيق جوال، وروبوت منصة «تليغرام»، ويُقدّم مجموعة من التوصيات للعناية بالأسنان للمستخدم بناء على صورة فوتوغرافية، ويقوم روبوت «تليغرام»، أو تطبيق الهاتف المحمول، بتحليل حالة تجويف الفم بناءً على الابتسامة، ويقدم التوصيات للعناية بالأسنان، وتهدف خدمة «سمايل سكان» للمحافظة على صحة الفم والكشف عن علامات الالتهاب، والمراحل المبكرة من التسوس، وغيرها، وهي في الوقت نفسه، لا تحل محل الطبيب، لكنها تسـاعد على ملاحظـة المشكلات في مرحلة مبكرة.