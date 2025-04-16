بطريق يتسبب بسقوط طائرة

كشف تقرير عن سقوط طائرة مروحية في جنوب إفريقيا بسبب وجود بطريق «غير مُحكم» التثبيت داخل صندوق من الورق المقوى.

ووفقاً للتقرير انزلق البطريق، الذي كان موضوعاً في الصندوق وعلى حضن أحد الركاب، وتسبب في ارتطام المروحية بلوحة التحكم بعد إقلاعها مباشرةً من جزيرة بيرد قبالة كيب الشرقية في يناير الماضي.

وأفادت هيئة الطيران المدني في جنوب إفريقيا - وفقاً لـ«بي بي سي» - بأن الاصطدام تسبب في سقوط المروحية، وتعرضها لأضرار جسيمة ولكن دون أن يُصاب أحد على متنها بأذى.

وأضافت الهيئة أن «عدم وجود حاجزٍ آمنٍ للبطريق» كان مسؤولاً عن خلق «الوضع الخطير».

وحسب التقرير، الصادر هذا الأسبوع، كانت الطائرة تُجري مسحاً جوياً لجزيرة بمقاطعة كيب الشرقية. وبعد الانتهاء من المسح، هبطت المروحية، إذ طلب أحد المتخصصين نقل بطريق واحد إلى بورت إليزابيث دون تبيان سبب ذلك.

وعندما كانت المروحية على ارتفاع نحو 15 متراً فوق سطح الأرض، انزلق الصندوق الكرتوني من حضن المتخصص إلى اليمين، ما تسبب في تحرك ذراع التحكم في الميلان الدوري إلى أقصى اليمين، ما تسبب في تدحرج الطائرة.

ولعدم قدرتها على استعادة السيطرة، ارتطمت شفرات الدوار الرئيسي بالأرض، وتحطمت المروحية في النهاية على جانبها الأيمن على بُعد نحو 20 متراً من نقطة الإقلاع.

وقالت هيئة الطيران المدني إنه كان ينبغي إجراء تقييم مناسب للوضع والمخاطر المحتملة (مثل نقل البضائع). وأضافت في بيان أن «غياب قفص مناسب وآمن يعني أن مكان احتجاز البطريق لم يكن مناسباً لظروف الطيران».