أمواج السعادة على شاطئ جميرا

تعددت التجارب البحرية والمتعة واحدة.. هنا وسط المياه الفيروزية على شاطئ جميرا الساحر، الذي يعد وجهة جاذبة لعشاق الأنشطة والرياضات التي ترفع الأدرينالين، وتنثر أمواجاً من السعادة، من «الجيت سكي» إلى الباراشوت المائي، وغيرهما من التجارب المميزة التي يمكن الاستمتاع بها على سواحل دبي الجميلة، بأمان على مدار العام، وفي كل الأوقات، لاسيما في مثل هذا الطقس المثالي، بمنطقة خلابة تحتضن أيقونات معمارية، في مقدمتها «برج العرب» ومنتجعات ووجهات فاخرة أعلى من كل النجوم.