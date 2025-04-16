«موظفون» ابتكرهم الذكاء الاصطناعي ينضمون إلى شركة دنماركية

انضم خمسة «زملاء» جدد، في الآونة الأخيرة، إلى قسم التسويق في شركة «رويال يونيبرو» الدنماركية، هم في الواقع موظفون أُنشئوا بوساطة الذكاء الاصطناعي، لكنّ لهم أسماء ووجوهاً وعناوين بريد إلكتروني.

وقالت مديرة الخدمة ميخالا سفانه: «ما نبرع به

كبشرٍ هو إبداعنا وتعاطفنا مع الآخرين، ومعرفتنا بعملائنا، ومن خلال العمل مع الذكاء الاصطناعي، يستفيد الموظفون من المساعدة في المهام الأكثر روتينية، وفي إيجاد المعلومات التي يبحثون عنها».

وبمساعدة شركة «مانيفولد إيه آي» الدنماركية المتخصصة، وسّعت «رويال يونيبرو» فريقها بالأعضاء الافتراضيين الجدد، الذين أطلقت عليهم أسماء «كونديكاي» المتخصص في العلامات التجارية، ومحللة السوق «أثينا»، و«بروميثيوس» الذي يجمع بيانات المبيعات، و«مولر» الخبير في تقديم الطعام، و«إيلا» مندوبة المبيعات.

في البداية كانوا مجرد مساعدين من دون أسماء أو صور، أما الآن فإن «الزملاء» الخمسة لديهم جميعاً قصة، ويمكنهم تغيير الأزياء والتفاعل يومياً مع الموظفين الآخرين الذين دربوهم من خلال تمرير جميع المعلومات المتاحة لهم.

وتشيد ميخالا بحماسة زملائها تجاه المشروع: «عندما وضعنا صورة على وكيل الذكاء الاصطناعي، تضاعف الاستخدام والتفاعل أربع مرات».