نافورة دبي مول تقدم عرضها الأخير هذا الأسبوع

توقف نافورة دبي مول الراقصة، اعتباراً من يوم السبت المقبل، عروضها مؤقتاً، تمهيداً لانطلاق مشروع ترميم وتحديث شامل يستمر لمدة خمسة أشهر، على أن يُستأنف تشغيل العروض مجدداً في أكتوبر المقبل، وفق ما أعلنته شركة إعمار العقارية.

وتُعد نافورة دبي أكبر نافورة راقصة في العالم، وتجتذب آلاف الزوار يومياً لمشاهدة عروضها المائية المصحوبة بالإضاءة والموسيقى. وتستمر العروض اليومية حتى موعد الإغلاق، حيث تُقام العروض المسائية كل نصف ساعة من الساعة السادسة مساءً وحتى الحادية عشرة ليلاً، إضافة إلى عروض بعد الظهر عند الساعة 1:00 و1:30 ظهراً من السبت إلى الخميس، وعند الساعة 2:00 و2:30 ظهراً يوم الجمعة.

وكانت إعمار قد أعلنت في فبراير الماضي عن خطط لإجراء صيانة شاملة تشمل تحديث التكنولوجيا المستخدمة، وتعزيز الإضاءة والمؤثرات الصوتية، بهدف تقديم تجربة أكثر تطوراً وتفاعلاً. وفي مارس، أكّدت الشركة أن يوم 19 أبريل سيكون آخر موعد لمشاهدة العروض قبل بدء أعمال الترميم.

وتقع النافورة في بحيرة برج خليفة، وتمتد على مساحة تعادل طول ملعبين لكرة القدم، وتُطلق نحو 22 ألف غالون من المياه في اللحظة الواحدة، لتصل إلى ارتفاع 140 متراً. كما يمكن للزوار الاقتراب من العروض عبر ممشى "دبي فاونتن بوردووك" العائم، الذي يتيح لهم المشاهدة من مسافة لا تتجاوز تسعة أمتار.

يُذكر أن النافورة صممتها شركة "ويت ديزاين" التي أنجزت أيضاً نوافير بيلاجيو الشهيرة في لاس فيغاس، وقد افتُتحت للعامة عام 2009، لتصبح منذ ذلك الحين من أبرز معالم الجذب السياحي في الإمارة.

وأكدت إعمار أن باقي معالم منطقة وسط مدينة دبي ستظل مفتوحة أمام الزوار خلال فترة الصيانة.