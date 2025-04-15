خبراء يؤكدون: العزلة ليست سيئة

مع التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم خلال السنوات الأخيرة، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، عبّر خبراء عن قلقهم من أن الناس أصبحوا يقضون وقتاً أطول في العزلة أكثر من أي وقت مضى -وهي ظاهرة يُقال إنها تتسبب في «وباء الوحدة».

لكن هناك من الخبراء من يرى فرقاً كبيراً بين الوحدة والعزلة الطوعية، حسب تقرير لصحيفة «نيويورك بوست» الأميركية.

وقالت فرجينيا توماس، الأستاذة المساعدة في علم النفس بكلية «ميدلبوري» في فيرمونت بالولايات المتحدة، مؤخراً في منصة «ذا كونفرسايشن»: إن «الوحدة والعزلة الاجتماعية مشكلتان حقيقيتان تستحقان الاهتمام الجاد، خصوصاً أن الوحدة المزمنة مرتبطة بعواقب سلبية مثل الاكتئاب وتقصير العمر. لكن بالنسبة إلى البعض، تمثل العزلة رغبة فيما يسميها الباحثون (العزلة الإيجابية)، وهي حالة مرتبطة بالرفاهية وليس بالوحدة».

بصفتها من المهتمين بدراسة إيجابيات وسلبيات العزلة لسنوات، ترى توماس أن قلقنا المجتمعي من العزلة «ينبع من النظرة الناقصة للعزلة في ثقافتنا، حيث يُنظر إلى الرغبة في الانفراد بالذات على أنها غير طبيعية أو مَرَضية، شيء يُشفق عليه أو يُخشى بدلاً من تقديره. في هذا السياق، تحمل العزلة الطوعية وصمة اجتماعية».

إلّا أن توماس تشير إلى أن الأبحاث تُظهر أن للعزلة 3 فوائد رئيسية على الأقل:

1- تمنحك وقتاً لخفض التوتر

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة «بورسوناليتي آند سوشيال سايكولوجي بولتان» المتخصصة، أن 15 دقيقة فقط من العزلة يمكنها تقليل المشاعر عالية الاستثارة مثل القلق، وزيادة الشعور بالهدوء.

هذا «التخفيف العاطفي» يسمح للأفراد بإعادة ضبط طاقتهم، مما يؤدي إلى تحسين الوضوح الذهني وخفض مستويات التوتر.

2- توفر مساحة للنمو الشخصي

تمنح العزلة فرصة فريدة للتأمل الذاتي والتطور الشخصي. تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يقضون وقتاً بمفردهم يتمتعون باستقلالية أكبر وإحساس أقوى بالهوية الذاتية.

كشفت دراسة عام 2023 في مجلة «ساينتفك ريبورتس» عن أن المشاركين الذين اختاروا قضاء وقت أطول في العزلة شعروا بتوتر أقل وسيطرة أكبر على حياتهم.

هذا الوقت المُخطط له يعزز الوعي الذاتي، مما يساعد الأفراد على التوافق مع قيمهم وأهدافهم الشخصية.

3- تساعدك على التواصل مع مشاعرك وإبداعك

يمكن أن تعزز العزلة الذكاء العاطفي والإبداع، حيث توفر مساحة ذهنية لمعالجة المشاعر وتوليد أفكار مبتكرة.

خلال إغلاق جائحة كورونا الصارم، لاحظت دراسة عام 2021 شملت أكثر من 1200 بالغ فرنسي، زيادة ملحوظة في الإبداع اليومي، خصوصاً بين الأشخاص الأقل إبداعاً سابقاً.