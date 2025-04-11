«برادا» تستحوذ على «فيرساتشي» بـ 1.25 مليار يورو

أعلنت دار الأزياء الإيطالية «برادا» أنها أبرمت «اتفاقاً نهائياً» للاستحواذ على كامل أسهم دار «فيرساتشي» الشهيرة، لقاء 1.25 مليار يورو، ومن المتوقع أن يؤدي اندماج العلامتين التجاريتين الكبيرتين إلى إنشاء مجموعة إيطالية في قطاع المنتجات الفاخرة، يبلغ حجم مبيعاتها أكثر من ستة مليارات يورو، وقادرة على منافسة المجموعات العملاقة في القطاع، وأبرزها «إل في إم إتش» و«كيرينغ»، رغم التباطؤ الذي يشهده عالمياً. وقال الرئيس التنفيذي لـ«برادا» باتريتزيو بيرتيلي: «يسعدنا أن نرحّب بـ(فيرساتشي) في مجموعة (برادا)، وأن نبني فصلاً جديداً لماركة نتشارك معها التزاماً قوياً بالابتكار والحرفية والتراث». وفي عام 1978، أسس المصمم جاني فيرساتشي، وشقيقه سانتو، دار «فيرساتشي» التي أصبحت ماركة بارزة في قطاع الأزياء الإيطالية.