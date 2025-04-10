يقتل زوجته ويلقي بجثتها للذئاب في الصحراء

تخلص رجل من زوجته بقتلها وإلقاء جثتها لذئاب صحراء منطقة المعادي في القاهرة، ليتخلص منها دون أثر.

بدأت القضية حين تقدم أحد الأشخاص ببلاغ للشرطة ذكر خلاله اختفاء شقيقته وزوجها وغلق مسكنهما بشكل مفاجئ، لتتحرك قوة أمنية لكسر باب الشقة، حيث تم العثور على آثار دماء بداخلها، بحسب موقع تليجراف مصر.

وتتبع رجال الشرطة خط سير الزوج، وألقوا القبض عليه، حيث اعترف بجريمته، قائلاً إنه دخل في مشادة كلامية مع زوجته، التي وجهت له بعض الإهانات، مما دفعه للإمساك بحجر وضربها على رأسها حتى فارقت الحياة.

وأوضح المتهم أنه وضع جثة زوجته داخل مرتبة سرير وحملها حتى صحراء المعادي، ثم ألقى بها لتلتهمها الذئاب، ظناً منه أنه سيُخفي آثار جريمته.