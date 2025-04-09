امرأة سيئة الحظ.. من حادث سير إلى قاع بئر عميقة

نجت امرأة من حادث سيارة، لكنها اختفت في ظروف غامضة، ليتم العثور عليها من قبل الشرطة ميتة في قاع بئر عميقة.

وتعرضت شيرلي أوبرت، البالغة من العمر 67 عاماً، لحادث سيارة صباح السبت الماضي وهي ترتدي قميصاً أحمر وبنطالاً أسود.

ووسط بحثٍ دؤوب عنها، نشر مكتب عمدة مقاطعة مونرو على «فيسبوك» أنها شوهدت آخر مرة قرب أبيركرومبي وأكسفورد رود في جورجيا.

وانضمت وحدة طيران تابعة لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ووزارة الموارد الطبيعية إلى عمليات البحث في المقاطعة القريبة من أتلانتا. وبعد ظهر الأحد، أصدر مكتب عمدة المقاطعة تحديثاً مأساوياً يفيد بتحديد مكان أوبرت.

وكتب المكتب، وفقاً لصحيفة «مترو»: «لم تكن هذه النتيجة التي كنا نأملها»؛ إذ عُثر عليها متوفاة في قاع بئر عميقة محاطة بأغصان كثيفة، بالقرب من مكان تواجد سيارتها. ويبدو أن المرأة لم تلاحظ وجود البئر المغطاة بأغصان الأشجار فوقعت بها.. وتوفيت.

وأظهرت صور من موقع الحادث فرق الإنقاذ متجمعة حول حفرة في منطقة حرجية، بينما كان يتم إخراج الضحية من البئر. وأضاف مكتب الشريف أنه يبدو أن أوبرت «كانت تحاول طلب المساعدة عندما وقع الحادث».