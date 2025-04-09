مهرجان البندقية يحتفي بمسيرة المخرج الألماني هيرتسوغ

أعلن منظمو مهرجان البندقية (فينيسيا) السينمائي الدولي، أمس، أن المخرج السينمائي الألماني، فيرنر هيرتسوغ، سيحصل على جائزة الأسد الذهبي لمسيرته الفنية بالمهرجان في دورته الـ82.

وقال هيرتسوغ «يشرفني للغاية» حصولي على الجائزة، مضيفاً في بيان: «حاولت دائماً أن أكون جندياً مخلصاً في عالم السينما، ويبدو هذا كأنه وسام لمجمل أعمالي.. شكراً لكم»، وتابع أنه مستمر في العمل، وأنه أنهى أخيراً فيلماً وثائقياً صوّر في إفريقيا.

ووصف مدير المهرجان، ألبرتو باربيرا، هيرتسوغ بأنه مبتكر رئيس في عالم السينما الألمانية الجديدة، حيث عدد أفلامه «ساينز أوف لايف» و«نوسفيراتو ذا فامباير» و«أغويري، ذا راث أوف جاد» و«فيتزكارالدو» و«باد ليفتنانت: بورت أوف كول نيو أورلينز».

وحصل هيرتسوغ على العديد من الجوائز في الماضي، وفي بيانه وصف ألبرتو باربيرا المخرج هيرتسوغ بأنه راوٍ لامع لقصص غير عادية، ويعد آخر وريث للتقاليد العظيمة للرومانسية الألمانية.