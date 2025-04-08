«براعم البحر».. تجربة مفعمة بالمرح

تستقبل «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، أكبر وجهة ترفيهية داخلية مخصصة للأحياء البحرية في العالم، موسم الربيع بإطلاق فعالية «براعم البحر» التي ستستمر حتى 11 مايو المقبل.

وتوفّر الفعالية للضيوف تجربة غنية بالأنشطة المستوحاة من الحياة البحرية، تشمل ورشاً لفنون الرمال، وتحديات تفاعلية مشوقة، ولقاءات مع شخصيات سي وورلد أبوظبي المحبوبة في تجربة مفعمة بالمرح، وعند دخولهم إلى «محيط أبوظبي» سيكون الضيوف على موعد مع عمل فني رملي يُجسّد رحلة سلحفاة بحرية، علاوة على كتيب يصحب الصغار في مغامرة تعليمية عبر العوالم الثمانية الغامرة في المدينة.