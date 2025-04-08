مجلة المسرح: عدد جديد ثري بمتابعات «أبوالفنون»

يتضمن العدد الـ67 من مجلة «المسرح»، التي تصدر شهرياً عن دائرة الثقافة في الشارقة، مجموعة من الدراسات والمراجعات والحوارات والمتابعات.

ويستهل عدد أبريل من المجلة بدراسة في دلالات عنوان مسرحية «داعش والغبراء»، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بقلم الأكاديمي السعودي سامي الجمعان، إضافة إلى استطلاع شارك فيه عدد من الفنانين المحليين حول مسيرة مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي.

وحفل باب «قراءات» بتحليلات لعدد من العروض المسرحية العربية التي قدمت أخيراً، إذ كتب إبراهيم الحسيني عن صراع البوح والكتمان في مسرحية «صرخات من الهاوية» للمخرج الإماراتي عبدالرحمن الملا، واستعرض سامر محمد إسماعيل البُعد التجريبي في مسرحية «المؤسسة» للمخرج البحريني عيسى الصنديد.

وفي «حوار» نشرت المجلة مقابلة مع الفنانة المصرية سلوى محمد علي، وفي «أسفار» يحكي كمال خلادي عن رحلته إلى مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وكتب صبري حافظ في «رسائل» عن عرض «طرق على السطح» للممثلة الفلسطينية خولة إبراهيم.