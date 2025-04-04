دعويان جديدتان على «ستاربكس» من زبونين انسكب عليهما مشروبهما  

تواجه «ستاربكس» دعويين قضائيتين جديدتين من زبونين، يقولان إنهما أصيبا بحروق بسبب مشروبات ساخنة انسكبت عليهما، بعد أسبوعين من تغريم سلسلة المقاهي الأميركية 50 مليون دولار في قضية مماثلة.

وأدلت سابرينا ميشيل هيرميس في إحدى الدعويين بأنها تعرضت لإصابات بالغة قبل عامين، عندما انسكب عليها مشروب ساخن في خدمة الاستلام من السيارة بأحد فروع «ستاربكس» في نورووك، قرب لوس أنجلوس.

وأوضحت أن أحد الأكواب في طلبيتها لم يكن مثبتاً بشكل صحيح على حاملة الأكواب عند تسليمها إياه، فانسكب المشروب الشديد السخونة على ساقيها ووركها وركبتها وقدميها.

وقال ناطق باسم «ستاربكس»: «نحن على علم بادعاءات هيرميس، ولدينا اقتناع راسخ بأنها غير صحيحة. وننتظر بفارغ الصبر عرض روايتنا للأحداث أمام المحكمة».

وقرب لوس أنجلوس أيضاً، في منطقة ألهامبرا، طالب إرنستو سانشيز أفيندانو بتعويضات لم يحدد قيمتها متهماً «ستاربكس» بالإهمال لأن غطاء المشروب الذي حصل عليه لم يكن مغلقاً على نحو صحيح، فانسكب على ركبتيه، ما تسبب في إصابته «بحروق بالغة».

وأشار الناطق باسم «ستاربكس» إلى أن الشركة لم تُبلغ بهذه الدعوى بعد، مضيفاً أنها «ستراجعها بعناية».