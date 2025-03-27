أبوظبي.. مدينة الموسيقى جاهزة لـ «يوم الجاز»

تحتفل أكثر من 190 دولة باليوم الدولي لموسيقى الجاز، الذي يوافق 30 أبريل من كل عام، ووقع الاختيار على أبوظبي لتكون المدينة العالمية المضيفة لاحتفالات 2025 بهذا اليوم.

وينظم الاحتفال كلٌّ من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومعهد هيربي هانكوك لموسيقى الجاز، بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ويتضمن حفلات موسيقية ومبادرات تعليمية وثقافية.

وقالت المديرة العامة لـ«اليونسكو»، أودري أزولاي: «سعداء بالاحتفال باليوم الدولي لموسيقى الجاز في أبوظبي الحاصلة على لقب (مدينة الموسيقى) وفقاً لتصنيف (شبكة المدن المبدعة) التابعة لـ(اليونسكو)، وستُسلّط هذه النسخة الضوء على الإبداع والتراث الغني الذي تمتلكه وتتمتع به أبوظبي، مع إبراز قدرة موسيقى الجاز على ربط المجتمعات، وتعزيز الحوار والسلام عبر القارات».

وستسلط استضافة اليوم الدولي لموسيقى الجاز الضوء على التزام أبوظبي التبادل الثقافي والتعليم والتنوع، ودورها في الحفاظ على موسيقى الجاز ونشرها في المنطقة، وستُقدم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على مدار خمسة أسابيع، سلسلة من عروض موسيقى الجاز والبرامج التعليمية والفعاليات المجتمعية.

وقال رئيس الدائرة، محمد خليفة المبارك: «باستضافة أبوظبي لليوم الدولي لموسيقى الجاز لأول مرة في تاريخها، فإننا نحقق إنجازاً متميزاً يُكمل اختيار أبوظبي (مدينةً للموسيقى) من قِبل (اليونسكو)، ويُؤكد المهرجان التزامنا تعزيز الوحدة الثقافية، والسلام والتفاهم بين الشعوب، والاحتفاء بالموسيقيين المعروفين والناشئين ومواهبهم المتميزة، لاسيما أن الجاز يُعدّ أداةً فعّالة وقوية للتواصل العالمي والتناغم الاجتماعي».

وسيجمع الحفل الذي يُقام بقيادة عازف البيانو الشهير هيربي هانكوك، وبتقديم الممثل الحائز جائزة الأوسكار جيريمي آيرونز، نخبة من فناني الجاز والبلوز والموسيقى الكلاسيكية والهيب هوب المشهورين من أنحاء العالم. ومن بين المشاركين، أرقم العبري (الإمارات)، جون بيزلي (الولايات المتحدة)، دي دي بريدجووتر (الولايات المتحدة)، إيه بو (الصين)، غاني كريجة (المغرب)، هيلين ميرسي (فرنسا/ كندا)، نصير شمة (العراق)، دانيلو بيريز (بنما)، وفارياجشري فينوجوبال (الهند).

أودري أزولاي:

. الاحتفال سيبرز قدرة موسيقى الجاز على ربط المجتمعات وتعزيز الحوار والسلام عبر القارات.