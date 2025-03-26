«الخروف شون» في حديقة الإمارات للحيوانات  

تقدم حديقة الإمارات للحيوانات في أبوظبي لزوارها خلال عيد الفطر المبارك باقة من الأنشطة والتجارب الترفيهية، لإضفاء جرعة إضافية من الفرح إلى الاحتفالات بالمناسبة، إذ تُعيد الحديقة إحياء الشخصية العالمية المفضلة للأطفال «الخروف شون»، وسيحظى الزوار الصغار بفرصة الاحتفال مع شخصيتهم المحبوبة عن قرب، بينما سيتاح للآخرين الاستمتاع بباقة من الفعاليات المملوءة بالمرح، التي نُسّقت بعناية لتلبية رغبات كل أفراد الأسرة.

وتنتظر زوار الحديقة تجربة غامرة تتمثل في الدخول إلى قرية مزرعة «الخروف شون»، التي أُعيد ابتكارها بطريقة مميزة للتعرّف إلى عالمه، وستفتتح هذه القرية أبوابها طوال أيام عيد الفطر.