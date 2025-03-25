«غسّالة المستقبل».. اليابان تغسل جسم الإنسان وعقله أيضاً

نظمت، أول من أمس، فعالية لعرض «جناح أوساكا للرعاية الصحية»، الذي ستديره محافظة ومدينة أوساكا في معرض إكسبو العالمي 2025، الذي يبدأ الشهر المقبل، وكشف عن نسخة متطورة من «الغسالة البشرية» التي أثارت الانتباه في إكسبو أوساكا قبل 55 عاماً، وستعرض تقنيات متعلقة بالحياة والصحة، ما يتيح للزوار تجربة المستقبل.

وتصدرت الغسالة البشرية، قبل 55 عاماً، عناوين الصحف إذ كانت تغسل وتجفف جسم المستخدم تلقائياً داخل كبسولة.

أما النسخة المتطورة التي كشف عنها، أول من أمس، فمصممة ليس لغسل جسم الإنسان فحسب، بل عقله أيضاً، من خلال عرض فيديو وموسيقى تتناسب مع الحالة النفسية والجسدية، استناداً إلى جهاز استشعار يكتشف معدل ضربات قلب المستخدم.

وقال حاكم أوساكا هيروفومي يوشيمورا، الذي خاض التجربة، مبتسماً: «أحسست بشعور جيد، وتمكنت من الاسترخاء».