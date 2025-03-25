رمضان يزيّن قبة الوصل

كل معالم دبي الجميلة، ووجهاتها الشهيرة التي تعرفها عيون العالم، وترنو إليها أنظار الزوار من كل مكان، تتنافس في الاحتفاء بالشهر الفضيل، كما الحال هنا في قبة الوصل الأيقونية بمدينة إكسبو، التي تكتسي حين يأتي المساء بأبهى حلة، وتتزين بمفردات وملامح رمضان الخيرات والبركات، لتبهر الضيوف بألوانها المتوهجة، ورسائل السعادة والتفاؤل التي تطل في هذه الساحة الكبيرة، إذ تحرص على تنظيم فعاليات متميزة خلال هذه الفترة، احتفاء بالمناسبة، وتستقبل الضيوف بالعديد من المفاجآت التي تبرز الأجواء الرمضانية، وتسلط مزيداً من الضوء على قيم التسامح والتعايش.