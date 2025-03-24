مسؤول سوري يستقيل احتجاجًا بسبب مسلسل #تحت_سابع_أرض

تسبب مسلسل "تحت سابع أرض"، باستقالة مسؤول في جامعة دمشق احتجاجًا على تصوير مشاهد داخل مكتب يضم وثائق مهمة، دون إذن منه، وعبر كسر باب المكتب.

وكشف الدكتور مروان الراعي عن تفاصيل الحادثة عبر حسابه على "فيسبوك"، ونشر صورة لكتاب استقالته من منصبه كمدير لمكتب تصنيف جامعة دمشق بسبب المسلسل الذي يلعب بطولته النجمان تيم حسن وكاريس بشار.

وقال الراعي في تعليق على الحادثة: "اضطررت أن استقيل من مهامي كمدير لمكتب تصنيف جامعة دمشق بسبب مسلسل تلفزيوني يسمى #تحت_سابع_أرض، بسبب اقتحام مكتب التصنيف وخلع القفل ليتم تصوير المسلسل ضمن المكتب".

وأضاف المكتب يضم "أكثر من 157550 من بيانات ومعلومات الجامعة إضافة لأوراق امتحانية ينتظر نتيجتها طلاب الجامعة، ليتبين بأن عمل أكثر من عام ونصف العام في سبيل الجامعة يذهب دون معنى".

وأوضح الراعي أنه تبين له "بأن تصوير مشهد من مسلسل تلفزيوني أهم من تصنيف الجامعة واعتماديتها والاعتراف بشهادة خريجيها".

كما أورد في نص كتاب الاستقالة تفاصيل أخرى عن الحادثة، وبينها إفراغ المكتب من محتوياته خلال تصوير المسلسل في الداخل.

ولم تعلق جامعة دمشق ولا الشركة المنتجة للمسلسل على الحادثة التي أثارت الكثير من الانتقادات لصنّاع المسلسل.

وتدور أحداث "تحت سابع أرض"، في فترة حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ويتناول قضايا الفساد والصراعات الاجتماعية في أحد أحياء دمشق الشعبية، ومعاناة السوريين في ظروف معيشية صعبة جدًّا.

و العمل من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي وبطولة تيم حسن وكاريس بشار، ومنى واصف، أنس طيارة، جوان خضر، سارة بركة، مجد فضة، وتيسير إدريس.