أجواء حماسية في بطولة الألعاب الإلكترونية

وسط أجواء حماسية، انطلقت منافسات بطولة الألعاب الإلكترونية (البلايستيشن) الأولى، في نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، بمشاركة 32 لاعباً من مختلف الفئات العمرية، ضمن أنشطة النادي الترفيهية التي تستهدف جذب النشء والشباب، وتعزيز التفاعل الاجتماعي بينهم.

وجاءت البطولة لتعكس رؤية النادي في تقديم أنشطة مبتكرة تتناسب مع اهتمامات الجيل الجديد، والتي تسعى إلى ترسيخ قيم التنافس الشريف، والتشجيع على تطوير مهارات المشاركين في التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرار السريع، بما يسهم في تنمية قدراتهم الذهنية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات البطولة حتى الجمعة المقبلة.