رمضان يزيد «وجهة السعادة» جمالاً

أجواء رمضان تزيد ليالي القرية العالمية في دبي جمالاً على جمالها، إذ ترحب وجهة السعادة الأشهر في المنطقة بزوارها، بالأهلّة والنجوم والأنوار والديكورات والمسحراتي والأكلات التقليدية والأنشطة العائلية، والعروض المتنوعة التي ترضي كل الأذواق، وتضيء أمسيات الشهر الفضيل في القرية العالمية التي تستقبل ضيوفها حتى ساعات متأخرة لما بعد منتصف الليل، ليستمتعوا بتجارب مميزة قبل ختام موسمها الحالي الذي يتضمن مفاجآت بالجملة، ويتيح للصغار والكبار فرصة التجوال بين أجنحة تختصر حضارات وثقافات، وتضم تحفاً وابتكارات من جهات العالم المختلفة.