انخفاض المواليد في أميركا خلال 2023 لأدنى مستوى

انخفض عدد المواليد في الولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2023 لأدنى مستوى منذ أكثر من 40 عاماً، فيما يمثل استمراراً للتوجه المستمر منذ عقود نحو أسر أميركية أقل عدداً.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تقريراً أصدره المركز الوطني الأميركي للإحصاءات الصحية، أمس، أفاد بأن إجمالي حالات المواليد لعام 2023 تراجع إلى 3.596 ملايين، بانخفاض بنسبة 2% مقارنة بعام 2022.

يشار إلى أن عدد المواليد يتراجع على مستوى العالم، إذ يثني الاضطراب السياسي والغموض الناس عن إنجاب الأطفال.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، مطلع الشهر الجاري، انخفاض عدد المواليد خلال عام 2023 إلى 3.6 ملايين طفل، بانخفاض بنسبة 5%، وهي النسبة التي لم يتم تسجيلها منذ أكثر من ستة عقود.

كما تعاني دول عدة حول العالم هذا الأمر، وكذلك العزوف عن الزواج.