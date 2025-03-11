كيب تاون تنعى «العملاق» أتول فيوغارد

توفّي عن 92 عاماً الكاتب المسرحي الجنوب إفريقي، أتول فيوغارد، ونَعَت بلدية مدينة كيب تاون، أول من أمس، المسرحي العملاق الذي ألّف معظم أعماله في ظل نظام الفصل العنصري، وتحدّى محرّمات هذا النظام، من خلال إشراكه ممثلين من السود والبيض في أعماله.

ولاحظت صحيفة «الغارديان» البريطانية، عام 2012، أن أعمال من وصفته بـ«الإفريكاني الشجاع والعنيد» أسهمت في أن «تكشف للعالم عن وحشية النظام وظلمه وغبائه الأعمى».

وسُلّطت الأضواء عام 2006 على الكاتب ذي اللحية البيضاء والحاجبين الكثيفين، عندما فاز فيلم «تسوتسي»، المقتبس من قصة قصيرة كتبها عام 1961، بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

وعُرضت أولى مسرحيات فيوغارد الكبرى «ذي بلود نوت» للمرة الأولى عام 1961، وتتناول قصة أخوين غير شقيقين، أحدهما يؤدي دوره رجل أبيض (فيوغارد نفسه) والآخر أسود.