عملية جراحية لرجل اعتاد العبث بأنفه

ذكرت تقارير أن رجلاً صينياً احتاج إلى جراحة طارئة بعد تمزق شريان وجهه بسبب نخره أنفه باستمرار.

وشاركت زوجة الرجل حالة زوجها الغريبة عبر الإنترنت في شكل مقطع قصير يوثق تجربته على أمل أن يثني الآخرين المتحمسين لنقر أنوفهم عن الانغماس في هوايتهم هذه. وقالت المرأة وفقا لموقع "أوديتي" أن الرجل الذي لم يُذكر اسمه، والذي ينحدر من مدينة شيانيانغ بمقاطعة شنشي، كان يحب دائمًا تنظيف أنفه بهذه الطريقة، سواء كان واقفًا أو جالسًا أو مستلقيًا على السرير.

وذات يوم، بينما كان ينقر أنفه كالمعتاد، تسبب الرجل في نزيف أنفي خطير لم يتمكن من إيقافه ببساطة، على الرغم من جهوده هو وزوجته. وفي النهاية، انتهى الأمر بالزوجين بالذهاب إلى المستشفى، حيث شخصه الأطباء بأنه مصاب بتمزق في الشريان وأعدوه لعملية جراحية طارئة لإصلاح الضرر. ويحذر خبراء الصحة من أن نقر الأنف يشكل خطرًا خطيرًا للإصابة بالعدوى، ولكن عندما يصبح عادة، يمكن أن يسبب المزيد من المشاكل، مثل تلف الغشاء المخاطي للأنف، وفي الحالات القصوى مثل الحالة المذكورة أعلاه، يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية أو الأنسجة في تجويف الأنف، أو حتى تمزق أحد الشرايين.