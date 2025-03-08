"إيثان آلن" تعلن عن تخفيضاتٍ حصرية خلال رمضان على قطع الأثاث الفاخرة

تحتفي "إيثان آلن"، العلامة التجارية الأميركية الرائدة في عالم المفروشات، بحلول شهر رمضان المبارك عبر تقديمها تخفيضاتٍ حصرية تتراوح من 25% إلى 75% على مجموعةٍ واسعة من قطع الأثاث المنزلية الفاخرة. تواكب "إيثان آلن" الجلسات التي تجمعكم بأفراد العائلة والأصدقاء خلال هذه الفترة المميّزة من العام، وتمنحكم الفرصة المثالية لتجديد منازلكم والارتقاء بمساحاتكم الداخلية، من خلال قطع أثاثٍ مصنّعة يدوياً وذات قيمة استثنائية، تنفرد بجودةٍ عالية تجعلها تدوم طويلاً.

في شهر رمضان المبارك تعمّ أجواء دفء التواصل العائليّ والمجتمعيّ وروح الضيافة كل بيت، وهو الوقت المثالي للارتقاء بالمساحات الداخلية لمنازلكم وإضفاء المزيد من الأناقة والراحة على جلسات الإفطار والسحور التي يتلاقى فيها الجميع، وسط أجواءٍ يسودها الدفء والمحبة والتواصل. بفضل تشكيلة قطع الأثاث الرائعة من "إيثان آلن"، يمكنكم تخصيص مساحاتٍ جذابة لجلسات الإفطار والسحور، كما للأوقات التي تجمعكم بأفراد الأسرة والأصدقاء على مدار العام. كل قطعة من "إيثان آلن" تجسد التزام هذه العلامة التجارية العالمية بالحِرفية والإتقان والجودة العالية والتصاميم المبتكرة، من طاولات الطعام ذات الأشكال الرائعة، إلى الأرائك الوثيرة لجلساتكم المريحة.

لا تفوّتوا كذلك الاستفادة من العديد من القطع القابلة للتخصيص بما يناسب أذواقكم الذاتية، والاختيار من مجموعةٍ واسعة من التصاميم المتنوّعة الكفيلة بنشر الجمال في كل زاويةٍ من البيت، بأسلوبكم الشخصي. من خلال التزامها الثابت بأناقة الشكل وجودة التصنيع التي تجعلها تعمّر طويلاً، تتجاوز قطع الأثاث من "إيثان آلن" مجرّد كونها أدواتٍ للديكور الداخلي، لتتحوّل إلى استثمارٍ في الراحة والجودة وقضاء أوقاتٍ تدوم ذكرياتها طويلاً.

في إشارته إلى العرض الخاص بشهر رمضان المبارك، علّق "هارون سويد"، رئيس قسم نمط الحياة لدى "إيثان آلن" بالقول: "خلال شهر رمضان الكريم لهذا العام، يسعدنا أن نضع كامل إمكاناتنا وإبداعاتنا في تصرّف عملائنا، للمساهمة في توفير الأجواء المثالية لهم لقضاء أروع الأوقات خلال الشهر الفضيل. تضفي قطع الأثاث المميّزة من "إيثان آلن" لمسةً من الأناقة الراقية على أيّ مساحةٍ في كل بيت، وتواكب دفء الأوقات العائلية، جيلاً بعد جيل".

على مدار أكثر من 90 عاماً، كرّست "إيثان آلن" موقعها كعلامةٍ تجارية مرادفة للحِرفية الأميركية العالية الجودة والإبداعات الخالدة، حيث يجري تصميم كل قطعةٍ لديها بعنايةٍ تجعلها تدوم طويلاً، فلا تكتفي بجعل كل منزلٍ يضجّ بالجمال فحسب، بل تضفي في أرجائه أجواءً ترحيبية تدوم لسنواتٍ وسنوات. إذا كنتم ترغبون في قطع أثاثٍ استثنائية لزاوية معيّنة في البيت، أو لغرفة المعيشة، أو لمساحةٍ واسعة، تقدّم لكم "إيثان آلن" مجموعة تصاميم وقطع ديكور داخلي متنوعة تلبّي مختلف الأذواق.

لا تفوّتوا استكشاف مجموعة قطع الأثاث والديكور الخاصة بشهر رمضان المبارك من "إيثان آلن"، والمتوفرة في صالتَي العرض على شارع الشيخ زايد وفي "دبي هيلز مول"، حيث تختبرون الحِرفية والإتقان واللمسات المميّزة لهذه العلامة التجارية الرائدة. من خلال التوفير الاستثنائي والتصاميم المذهلة والمتنوّعة، يضمن لكم هذا العرض المحدود الوقت الاستمتاع بدفء الأجواء الراقية خلال شهر رمضان المبارك، كما في المواسم والسنوات المقبلة.