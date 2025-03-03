«إي باي» تستخدم الذكاء الاصطناعي للتسهيل على المشترين

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية «إي باي» تحديث منصتها، لمساعدة المشترين في العثور على البضائع التي يمكن شحنها إليهم بسرعة، وعلى السلع المعروضة للبيع في مناطق إقامتهم، بفضل تغيير بطاقات «البحث عن سلعة»، والاستخدام الإضافي للذكاء الاصطناعي.

ولتسهيل تعرف المشتري إلى السلع ذات التوصيل السريع، تعرض بطاقات البحث عن السلع على المنصة تقديرات نطاق التسليم لجميع السلع ذات الشحن السريع.

كما أضافت المنصة مرشحاً جديداً باسم «الشحن والاستلام»، يسمح للعملاء بالعثور على العناصر التي يمكن شحنها إليهم بسرعة، علاوة على ذلك يمكن للمشترين استخدام هذا المرشح للعثور على السلع المتوافرة عبر الاستلام المحلي، وطرحت «إي باي» تحديثاً لبطاقات السلع يوضح للمشترين المحتملين المدة التي سيستغرقها توصيل الطلب من مكان وجوده إلى مكان وجودهم.