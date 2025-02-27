«اللوفر أبوظبي» يُطلق النسخة الخامسة من معرض «فن الحين»

أعلن متحف «اللوفر أبوظبي» عن عودة معرضه السنوي المميز «فن الحين» برؤية أشمل لعام 2025، وتدور نسخة هذا العام من المعرض، الذي يجري تنظيمه بالشراكة مع العلامة التجارية السويسرية لصناعة الساعات الفاخرة «ريتشارد ميل»، حول موضوع «الظلال»، داعيةً من خلاله الفنانين إلى التأمل في التفاعل بين الضوء والظل، واستكشاف التقاليد الفنية والثقافية المشتركة بين الخليج العربي واليابان في مجالات العمارة والفن والشعر. وتتولى تنسيق نسخة هذا العام من المعرض، القيّمة الفنية والمحررة السويسرية - اليابانية، صوفي مايوكو أرني، المقيمة في منطقة الخليج العربي، وتتميز أرني بأسلوبها المبتكر في تنسيق المعارض الموقعية، والفنون العامة، والنشر الرقمي، كما تواصل تشكيل المشهد الفني المعاصر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها، إضافةً إلى ذلك تسعى أرني، من خلال جهودها التنظيمية، إلى مدّ جسور تربط بين المناطق الجغرافية الآسيوية، مع التركيز على استكشاف الهندسة المعمارية، والتقاليد، وثقافة المستهلك، والتكنولوجيا، وهذا يجعلها في وضع مميز يؤهلها لقيادة رحلة استكشاف الضوء والظل هذا العام.