بريطاني يقيم في تايلاند بـ «تأشيرة منتهية» منذ ربع قرن  

أوقفت الشرطة التايلاندية رجلاً بريطانياً لتجاوزه مدة تأشيرته السياحية بـ25 عاماً، وهي فترة قياسية لهذا النوع من المخالفات، على ما قال مسؤول كبير في الشرطة، أمس.

وكان الرجل، البالغ 60 عاماً، الذي لم يُكشف عن هويته، قد دخل المملكة في أوائل عام 2000، بتأشيرة سياحية ولم يغادر البلاد، وقد تجنب عمليات تدقيق سابقة أجرتها الشرطة، متذرعاً بأنه في صدد تمديد تأشيرته.

وقُبض عليه في نهاية المطاف بمقاطعة شيانغ ماي في شمال تايلاند، خلال حملة نفذها مسؤولون في سلطات الهجرة، استهدفوا من خلالها الأجانب الذين تجاوزوا مدة إقامتهم، وذلك بعد أكثر من 9000 يوم من وصوله بتأشيرة زيارة مدتها 30 يوماً.

واعترف أثناء الاستجواب بأنه جاء إلى تايلاند بتأشيرة سياحية مدتها 30 يوماً في عام 2000، وبقي في البلاد إلى أن وقع في قبضة السلطات.