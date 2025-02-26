مرض غامض يودي بحياة أكثر من 50 شخصاً في الكونغو

أودى مرض غامض بحياة أكثر من 50 شخصاً في شمال غرب الكونغو، حسبما قال أطباء على الأرض ومنظمة الصحة العالمية، أمس.

وقال المسؤول الطبي في مستشفى بيكورو، سيرجي نغاليباتو، الذي يعد مركزاً إقليمياً للرصد، إن الفترة ما بين الشعور بذروة الأعراض والوفاة كانت 48 ساعة في أغلب الحالات، مضيفاً أن هذا ما يثير القلق.

وبدأ أحدث تفشٍ للمرض بجمهورية الكونغو الديمقراطية في 21 يناير، وتم تسجيل 419 حالة، من بينها 53 حالة وفاة، ووفقاً لمكتب منظمة الصحة العالمية في إفريقيا، فإن أول تفشٍّ للمرض، في بلدة بولوكو، بدأ بعدما تناول ثلاثة أطفال خفاشاً كطعام، ولقوا حتفهم خلال 48 ساعة في أعقاب إصابتهم بأعراض الحمى النزفية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه في أعقاب بدء التفشي الثاني للمرض الغامض، تم إرسال عينات 13 حالة إلى المعهد الوطني للأبحاث الطبية الحيوية في كينشاسا، عاصمة الكونغو، للاختبار.