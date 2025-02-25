«الظفرة».. فعاليات بنكهة التراث البحري الإماراتي

اختتمت، أول من أمس، فعاليات ومسابقات مهرجان الظفرة البحري بدورته الـ16، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، واستمرت لمدة 10 أيام على ساحل المغيرة في منطقة الظفرة.

واستقطب المهرجان العديد من الزوار من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، كما شهد مشاركات واسعة من جميع شرائح المجتمع في فعالياته ومسابقاته المتنوعة، وعكس الإقبال الكبير نجاح الحدث ودوره المهم كوجهة مميزة وغنية بالفعاليات والمسابقات التراثية والبحرية والرياضية والترفيهية.

وقدَّم المهرجان 1670 جائزة للفائزين في 56 مسابقة متنوعة، وبلغت القيمة الإجمالية للجوائز سبعة ملايين و490 ألف درهم.

وتوج مهرجان الظفرة البحري في يومه الختامي الفائزين في عدد من السباقات البحرية والرياضية والشاطئية، منها سباق المغيرة للتجديف التراثي فئة 30 قدماً، وبطولة الظفرة للشراع الحديث (الريجاتا)، وبطولة الكايت سيرف، وبطولة السباحة، وبطولة الظفرة لصيد الشعري، وغيرها من المسابقات.

وفي سباق المغيرة للتجديف التراثي فئة 30 قدماً أسفرت النتائج عن فوز القارب «الزير»، لمالكه محمد بن راشد بن شاهين وبقيادة النوخذة عمر بدر عبدالحكيم محمد ثاني، وجاء في المركز الثاني القارب «أطلس»، لمالكه بدر عبدالحكيم محمد ثاني وبقيادة النوخذة حسن ابراهيم الحمادي، وحلّ في المركز الثالث القارب «مكسب»، لمالكه القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبقيادة النوخذة أحمد النوبي سعيد.

وفي بطولة الظفرة لصيد الشعري، توج بالمركز الأول عبدالله جمعة عيسى بوزن 3.85 كيلوغرامات، وجاء ثانياً عيسى إبراهيم جمعة بوزن 3.45 كيلوغرامات، وفي المركز الثالث إبراهيم جمعة عيسى بوزن ثلاثة كيلوغرامات.

وأقيمت ضمن فعاليات المهرجان أمسية شعرية شارك فيها الشعراء سيف المنصوري، وعلي الهاملي، وهادي المنصوري، وقدم الأمسية الإعلامي رافد الحارثي، وألقى الشعراء العديد من القصائد الوطنية والغزلية وغيرها من موضوعات الشعر التي لاقت استحساناً من قبل الحضور.

وأشاد مدير مشروع مهرجان الظفرة البحري، أحمد عبدالله المهيري، بالنجاح الكبير الذي حققه المهرجان في دورته الحالية، مؤكداً أن الفعاليات المتنوعة شهدت إقبالاً واسعاً من الزوار والمشاركين الذين تفاعلوا بحماس مع الأجواء التراثية والرياضية التي تعكس الهوية البحرية لدولة الإمارات.

• 1670 جائزة للفائزين في 56 مسابقة متنوعة بإجمالي 7.4 ملايين درهم.