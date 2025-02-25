«النّهمة» فن البحارة والهوية الأصيلة

يعدّ «فن النّهمة» أحد أبرز الفنون الأدائية التراثية المرتبطة بالتراث البحري، ويعكس الهوية الإماراتية الأصيلة، إضافة إلى دوره في الحياة البحرية التقليدية، وله أنواع عدة، منها «نهمة الير»، و«نهمة الخطيفة»، و«اليامال»، وأغاني الغوص والسفر.

وفي إطار استراتيجيتها لدعم رؤية «عام المجتمع» في الحفاظ على التراث الثقافي الغني للدولة وتعزيزه، نظّمت مكتبة محمد بن راشد فعالية ثقافية متميزة احتفاءً بـ«فن النّهمة»، وحظيت الفعالية بإقبال من الجمهور ومحبي التراث الإماراتي والفنون الشعبية، إلى جانب عشاق الموسيقى التقليدية وأفراد المجتمع المحلي، وأعرب المشاركون عن إعجابهم بهذا النوع من الفنون البحرية، مشيرين إلى أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في تعزيز الوعي بالموروث الثقافي، وربط الأجيال الجديدة بتاريخهم وهويتهم الوطنية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن استراتيجية مكتبة محمد بن راشد، الهادفة إلى الحفاظ على التراث الثقافي الإماراتي ونقله إلى الأجيال القادمة، من خلال تعزيز الوعي بأهمية الفنون التقليدية كجزء من الهوية الوطنية، كما تسهم في بناء جسور بين الماضي والحاضر، وإلهام الأجيال الجديدة لفهم عمق تاريخهم وثقافتهم الغنية، بما يضمن استمرارية هذا الإرث الحيّ.