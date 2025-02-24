إذاعة «الأولى» في رمضان.. محتوى متنوع يعزز قيم المجتمع

أعلنت إذاعة «الأولى»، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لـ«مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، عن البرامج والفواصل التي تم تخصيصها لشهر رمضان المبارك، والتي ستقدم من خلالها مجموعة متنوعة للمستمعين، نابعة من هويتها القائمة على حفظ الإرث الوطني واللهجة الإماراتية، وذلك عبر ترددها «107.4 إف إم»، حيث تقدم في هذه الدورة 17 برنامجاً مختلفاً، إضافة إلى عدد من الفواصل المستوحاة من قيم الشهر المبارك.

وستبث الإذاعة برنامج «صابح رمضان» من الساعة الثامنة إلى 10 صباحاً من الإثنين إلى الجمعة، وتقدمه أمل الملا، وهو برنامج وطني تفاعلي، يضم فقرة اللقاءات اليومية التي تشمل تغطية لأخبار المؤسسات والهيئات الحكومية، ومتابعة القرارات والإنجازات، وفقرة «حول دربك» التي يتم فيها التعريف بحالة الطرق في إمارات دبي والشارقة وأبوظبي.

وللموسم الثالث على التوالي، تنفرد إذاعة «الأولى» في بث برنامج «قايلة جوازات دبي»، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وهو من تقديم سالم محمد، من الساعة الثانية إلى الرابعة بعد الظهر، ويستضيف البرنامج في موسمه الثالث مسؤولين من مختلف الجهات الحكومية، بهدف التعريف بدورها في مجال الإسهامات المجتمعية، وكذلك الجهود المبذولة التي تتعلق بالعمل الحكومي، مثل «التميّز، وتطوير الخدمات، والتحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية»، ويستضيف البرنامج مسؤولين من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعدد من الجهات الحكومية المتعاونة معها، للحديث عن التعاون القائم بين الجهات المختلفة في إطار دورها التكاملي وكذلك المجتمعي، كما يقدم البرنامج مجموعة من الجوائز المادية التي تصل قيمتها اليومية إلى 10 آلاف درهم، إضافة إلى جائزة خاصة في حلقة نهاية الأسبوع، تصل قيمتها إلى 20 ألف درهم تُقدّم لفائز واحد، إضافة إلى السحب على سيارة في نهاية شهر رمضان.

وسيتم بث برنامج «عافيتك»، من تقديم الدكتورة أميرة الخاجة، من الإثنين إلى الجمعة، من الساعة 11 إلى 12 ظهراً، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ويتناول البرنامج مواضيع طبية تتعلق بحياتنا الصحية، حيث يقدم مجموعة من النصائح الطبية لحياة صحية سليمة، ويناقش أنواعاً مختلفة من الأمراض التي يمكن أن تصيب الإنسان، وكيفية الوقاية منها من خلال أطباء متخصصين في مجالات متعددة.

كما تقدم عائشة البدواوي برنامج «استعبر» من الإثنين إلى الجمعة، من الرابعة إلى الخامسة مساء، وهو برنامج اجتماعي توعوي يقدم بالتعاون مع مركز«إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي، ويستعرض قصصاً واقعية يسردها أهالي المتعافين، من اللحظة التي علموا فيها بدخول أبنائهم مرحلة الإدمان، ومساندتهم لهم خلال رحلة التعافي وما بعدها، ويهدف البرنامج من خلال طرح هذه القصص إلى تقديم العِبَر، وتعزيز الوعي المجتمعي بهذه الآفة، وما يمكن أن يترتب عليها من آثار اجتماعية ونفسية على الأسرة بأكملها.

كما تقدم إذاعة «الأولى» برنامج «عندك ودونك»، من تقديم عليا بوجسيم، من الساعة 10 إلى 11 صباحاً، وهو برنامج تراثي تفاعلي تتنوع فقراته ما بين «الخرّوفة» والمسابقات التراثية من ألغاز وألعاب تراثية.

كما ستقوم الأولى ببث برنامج «انتشب»، من الإثنين إلى الجمعة، من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر، وهو برنامج اجتماعي نفسي، تستضيف فيه حصة بن صبيح المستشار الأسري والتربوي، عبدالله هاشم درويش، حيث يتم الحديث فيه عن موضوع «التعلّق» سواء بالأشياء أو الأشخاص، وأثر هذا السلوك في حياة الشخص ومحيطه.

ويستمر الدكتور عبدالله موسى في تقديم برنامج «زايد الخير» طيلة أيام الشهر المبارك، من الخامسة إلى السادسة مساء، برعاية جمعية بيت الخير، وجمعية دبي الخيرية.

كما ستبث إذاعة «الأولى» كل يوم سبت برنامج «لاغش»، مع الشاعر والنوخذة حميد بن ذيبان، يحاوره فهد علي، من 10 إلى 12 مساء.

ويأتي البرنامج الشعري «دفاتر بن سليمان»، مع الشاعر سيف بن سليمان، وحمد الشامسي، كل يوم أحد من 10 إلى 12 مساء، تُطرح خلاله مجموعة من القصائد التي تحكي قصصاً ومواقف وحِكماً تتناسب مع روحانية شهر رمضان.

• 17 برنامجاً تعكس روحانيات الشهر المبارك.