«ديزني لاند» هونغ كونغ.. أرباح قياسية بعد 9 أعوام خسائر

عاد منتجع «ديزني لاند» الشهير في هونغ كونغ إلى تحقيق أرباح، للمرة الأولى منذ تسعة أعوام، بأداء قياسي، بحسب ما نقله أحد نواب البرلمان عن إدارة المتنزه، من أنه ليست هناك حاجة ملحة إلى طلب أموال عامة من أجل القيام بمزيد من عمليات التوسع في المكان. وأفادت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» بأن تصريحات البرلماني ومنسق المائدة المستديرة، مايكل تيان بوك صن، التي أدلى بها أمس، جاءت بعد اجتماعه مع إدارة «ديزني لاند»، حيث أشار إلى أن فترة الخسارة، التي استمر المنتجع في تسجيلها لتسعة أعوام، انتهت.

وعاد المتنزّه الترفيهي إلى تحقيق صافي أرباح من جديد، بضعف الرقم الذي تم تسجيله في عام 2013-2014 الذي يعد أفضل عام له.

ويعني ذلك أن المتنزه الترفيهي ربما يكون قد حقق أرباحاً لا تقل عن 664 مليون دولار هونغ كونغي (85.5 مليون دولار أميركي) في العام الماضي.