«أبطال خط الدفاع الأول» في حديقة خور دبي

تستقبل «حديقة الخور» في دبي، اليوم، مهرجان «أبطال خط الدفاع الأول» لتكريم أبطال خط الدفاع الأول في مختلف القطاعات، تقديراً لعطائهم اللامحدود في حماية المجتمع وضمان سلامته.

سيتمّ تنظيم مجموعة من الأنشطة التفاعلية والعروض الحيّة، إلى جانب معارض تُسلّط الضوء على قصص مُلهمة لأبطالٍ تحدّوا الصعاب، وكرّسوا حياتهم لخدمة الآخرين، كما سيتمّ تخصيص منصات تُعبّر عن الامتنان والعرفان، مع توفير مساحات ترفيهية وتعليمية تُشرك العائلات والأطفال في رحلة استكشاف بطولات هؤلاء الأفراد الاستثنائيين.

ويزخر المهرجان بالفعاليات التي تعكس القيم الإماراتية الأصيلة، المتمثلة في التكافل والتقدير والعطاء.