سكان مانيلا يتقاضون المال مقابل صيد البعوض أو قتله

اصطف عدد من سكان العاصمة الفلبينية مانيلا، أمس، لتقاضي مكافأة قدرها بيزو واحد في مقابل كل خمس بعوضات يأسرونها، سواء كانت حية أو نافقة، في إطار الخطوات الرامية إلى مكافحة حمى الضنك التي تتزايد حالات الإصابة بها في المدينة، ويقف وراء إطلاق المشروع رئيس بلدية أديشن هيلز الواقعة شرقي العاصمة، كارليتو سيرنال، واحتلت الفلبين عام 2023 المركز الأول بين دول منطقة غرب المحيط الهادئ من حيث معدلات الإصابات بحمى الضنك في ترتيب لمنظمة الصحة العالمية، إذ بلغ عددها فيها 167 ألفاً و355 وأدت إلى وفاة 575 شخصاً، وشهد الأرخبيل «زيادة غير عادية» في الحالات هذه السنة، إذ سُجّلت 28200 إصابة حتى الأول من فبراير، وفقاً للناطق باسم وزارة الصحة، الدكتور ألبرت دومينغو، أي بزيادة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، وحذر خبير الصحة العامة، أنتوني ليتشون، من أن بعض السكان قد يتسببون في تفاقم المشكلة من خلال تربية البعوض مقابل المال.